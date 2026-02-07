Rennfahrer und Instruktor Jan Seyffarth berät GRIP-Zuschauer Philip, der sich einen kleinen Giftzwerg mit rund 200 PS kaufen will. Zur Auswahl stehen Mini Cooper S, Fiat 595 Abarth Competizione und Renault Clio R.S. Trophy. Philip kann sich nicht zwischen den drei potenten Kleinwagen entscheiden. Wo liegen die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle? Welches Autos passt am besten zu Philips Wünschen? Bei der Kaufberatung findet es Autofan Philip zusammen mit Jan Seyffarth heraus. Für welchen der kleinen Kracher wird sich Philip entscheiden?