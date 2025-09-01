Nach einer fünfmonatigen Pause seit dem Saisonauftakt auf Kap Verde kehrte die GKA Kite World Tour 2025 zurück. Auf Deutschlands nördlichster Insel Sylt traten die besten Kitesurfer der Welt in zwei Disziplinen an: Kite-Surf (zweites von vier Events der Saison) sowie Hydrofoil Big Air (erster von zwei Stopps in diesem Jahr). Bei der Kite-Surf Disziplin der Frauen setzte Capucine Delannoy (FRA) ihre Erfolgsserie eindrucksvoll fort. Mit einer starken Vorstellung gewann sie bereits zum vierten Mal in Folge den Titel. Bei den Männern sorgte ihr Landsmann Theo Demanez (FRA) für eine Überraschung im Kite-Surf Wettbewerb. Der Franzose nutzte seine Chance auf der Weltbühne und feierte seinen ersten GKA-Event-Sieg überhaupt.