US-Car-Experte Klaus Borrmann sucht für GRIP in den USA die stärksten, extremsten und krassesten Vehikel, die das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu bieten hat - normalerweise. Denn diesmal ist er auf der Suche nach einer coolen Luxuslimousine zum Cruisen. Drei potenzielle Kandidaten hat er für seinen Auftraggeber, einen Schweizer Galleristen, gefunden: einen Excalibur Phaeton, einen Bentley T-Series und einen Rolls-Royce Silver Shadow.