Gebrauchtwagenexperte Det Müller hilft Zuschauerin Ute dabei, den zerkratzten Heckstoßfänger an ihrem Mazda 6 nach einem Parkschaden zu beheben und mit Eigenleistung viel Geld zu sparen. Der Kostenvoranschlag der Markenwerkstatt beläuft sich auf über 1.500 Euro - das kann sich Ute nicht leisten. Det sieht sich den Schaden an und recherchiert nach günstigen Alternativen. Ist Smart-Repair eine Option? Was kann man selber machen? Am Ende der Kassensturz: Wie viel konnte Ute mit Dets Hilfe tatsächlich sparen?