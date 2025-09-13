Jeder Italien-Urlauber kennt sie: die Piaggio Ape. Das kleine "Äffchen" mit der meist offenen Ladefläche sorgt nicht selten für zähen Verkehr. Schließlich fährt sie kaum schneller als ein Roller. "Das muss dringend geändert werden", beschloss ein schräger Österreicher. Er hat der Ape einen Motorradmotor von Triumph verpasst. 140 PS machen das Rollermobil zur waschechten Driftkanone. Aber nicht nur das. In der Garage des Alpenländers findet GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie noch einen Daihatsu Hijet, dem der 190 PS-starke Motor einer Suzuki Hayabusa eingepflanzt wurde.