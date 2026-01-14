Bei den LAAX OPEN 2026 presented by Zalando (official FIS World Cup) kommt vom 14.-18. Januar 2026 die Creme de la Creme im Freestyle Snowboarden und Freeski zusammen. Alle vier Jahre, gewähren die LAAX OPEN den Ridern die letzte Chance, sich für die Olympischen Winterspiele zu qualifizieren. Das steigert zusätzlich die sportliche Spannung und macht für einige die Vorrunden zu Endrunden. Insgesamt starten ca. 250 Athletinnen und Athleten beim FIS-Snowboard & Freeski Weltcup und fahren um die Eventtitel. Ihre Teilnahme bei den LAAX OPEN 2026 bestätigt, haben bereits vier Olympia Goldmedaillen Gewinner: Zoi Sadowski Synnott (NZL), Ayumu Hirano (JPN), Su Yiming (CHN), Mathilde Gremaud (SUI). Sie stehen ebenso stellvertretend für die Historie (Werdegang), Wertigkeit und Qualität des sportlichen Wettbewerbs wie Mark McMorris (CAN), der 2016 bei den ersten LAAX OPEN im Snowboard Slopestyle siegte, und Andri Ragettli (SUI), der 2023 gleiches bei der Freeski-Premiere schaffte. Und wie Snowboarderin Mia Brookes (GBR), die 2025 im Slopestyle ganz oben am Podium der LAAX OPEN stand, gleich wie Scotty James (AUS), der dadurch als viermaliger Halfpipe LAAX OPEN Champion die Bestenliste anführt. Aus Deutscher Sicht darf sich auch mehrfach Hoffnung auf die Finals gemacht werden, so sind beispielsweise Christoph Lechner, Annika Morgan, Noah Vicktor, Leon Vockensperger und Muriel Muhr am Start.