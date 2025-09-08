Der Coupe Aéronautique Gordon Bennett - die FAI-Langstrecken-Weltmeisterschaft im Gasballonfahren - ist der älteste und prestigeträchtigste Wettbewerb der Luftfahrt und die ultimative Herausforderung. Am 5. September 2025 hieß es in Metz für insgesamt 30 Teams aus 14 Nationen „Start frei!“ für die 68. Auflage des legendären Gordon Bennett. Seit 1906 gilt er als die traditionsreichste und renommierteste Veranstaltung im Luftsport. Beim Weltmeisterschaftsrennen der Gasballons zählt allein die Distanz: Wer fliegt am weitesten – ohne Zwischenlandung, allein gesteuert durch Wind, Wetter und Ballastmanagement? Die Landungen werden spätestens bis zum 13. September erwartet.