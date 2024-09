Jedes Jahr zeichnen die Heinz Sielmann Stiftung und der Deutsche Wanderverband ein Naturwunder in Deutschland aus. Neben Bergformationen, einer Orchideenwiese und einem Höhlensystem steht in diesem Jahr auch der Langwarder Groden auf der Nordsee-Halbinsel Butjadingen zur Wahl. Die einzigartigen Salzwiesen sind jetzt als Naturphänomen in Norddeutschland nominiert.