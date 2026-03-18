Das Absa Cape Epic eröffnete die 22. Ausgabe des ungezähmten afrikanischen Mountainbike-Rennens. Das achttägige Rennen wird oft als die „Tour de France des Mountainbikens“ bezeichnet und gilt als das prestigeträchtigste Mountainbike-Etappenrennen der Welt. Am heutigen Dienstag stand die 2. Etappe des Absa Cape Epic an – auf einem 102km langen Rundkurs ging es für die Mountainbiker auf über 2.250 Höhenmeter durch das Klein Karoo rund um Montagu.