Die 22. Ausgabe der Red Bull Romaniacs steht vor der Tür, die härteste Hard Enduro Rallye der Welt findet vom 22. – 26. Juli statt. Teilnehmer aus über 64 Nationen gehen an den Start – darunter der Deutsche Titelverteidiger Manuel Lettenbichler. Zu seinen härtesten Konkurrenten gehören Teodor Kabakchiev (BUL), der Österreicher Michael Walkner, Mario Roman (ESP) und Billy Bolt (UK). Auch der 50-Jährige Graham Jarvis (UK) will den jüngeren Fahrern nochmal ordentlich Konkurrenz machen und seinen achten Gesamtsieg einfahren. Am Dienstag den 22. Juli beginnt das Event mit einem In-City Prolog in Sibiu, gefolgt von vier abenteuerlichen „Offroad Race Days“, welche die Fahrer in die Wildnis der südlichen Karpaten Rumäniens führt. Red Bull Romaniacs wird in diesem Jahr nicht Teil der FIM Hard Enduro World Championship sein, sondern seinen Sieger zum Extreme Enduro Rallye World Champion krönen.