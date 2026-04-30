Unser GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie testet die Top 3 High-End-Tuning-Fahrzeuge über 100.000 Euro. Den Anfang macht der Zeus von Pogea Racing. Dieser getunte Alfa Romeo 4C donnert mit über 350 PS über den Asphalt. Gerade einmal zehn Exemplare gibt es von dem Supersportler. Mit über 200.000 Euro bringt der umgebaute 911er Turbo aus dem Hause 9FF über 900 PS auf die Straße. Das ist ein Leistungsgewicht von 1,81 Kilo pro PS. Jenseits der 300.000 Euro befindet sich der Abt RS6-E. Mit 1018 PS ist er einer der stärksten straßenzugelassenen Fahrzeuge der Welt. Alleine der E-Motor liefert 300 PS. Das Fahrzeug ist aber leider unverkäuflich.