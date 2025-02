Brauchtumsumzüge am ersten Märzwochenende gibt es zum Beispiel in Nürnberg oder Ornbau. Ganz klassisch laufen aber schon jetzt die Elferrats- und Prunksitzungen. So auch in Schopfloch im Landkreis Ansbach. Aber Achtung: Hier braucht der ein oder andere vielleicht ein Wörterbuch. In Schopfloch laufen die Sitzungen nämlich teilweise in Geheimsprache.