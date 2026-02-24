Die "unmögliche" Challenge: GRIP rockt die Küste! Die Testfahrer Matthias Malmedie und Helge Thomsen treffen sich zu einem Duell der PS-Giganten. Andreas Vogel braucht in seinem Fisch-Restaurant dringend was in die Pfanne und bittet die beiden GRIP-Jungs, ihm frische Scholle zu bringen. Und das möglichst schnell! Den Fisch gibt es aber nur in Hamburg und die 120 Kilometer von dort bis Cuxhaven müssen Matthias und Helge mit ganz unterschiedlichen Gefährten zurücklegen. Auto-Freak Matthias darf einen getunten Mercedes AMG GT mit über 600 PS pilotieren, Tempo-Helge schnappt sich dagegen das Steuer eines dreimotorigen Sportbootes mit fast doppelt so viel PS! Doch kann ein Speedboot zu Wasser einen AMG GT an Land tatsächlich abhängen?