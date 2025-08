GRIP: Der neue Mercedes SLS AMG: Sportliches Design, V8-Motor und satte 571 PS - so präsentiert sich der Sportwagen der AMG-Truppe unter der Sonne Kaliforniens. GRIP-Moderator und Rennfahrer Matthias Malmedie gibt dem Geschoss auf dem Laguna Seca Raceway bei Monterey so richtig die Sporen und nimmt den Wagen in Sachen Handling, Beschleunigung und Funfaktor genau unter die Lupe.