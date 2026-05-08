Ein Monster mit Straßenzulassung schaut sich GRIP-Moderator Helge Thomsen in Russland an. Dieser Fiat hat angeblich 700 PS. Hat der Wagen tatsächlich so viel Leistung, oder haben die russischen Tuner den Mund zu voll genommen? Helge will auf dem Leistungsprüfstand sehen, wie viel Power der Fiat wirklich hat. Auf jeden Fall hört er sich brutal an. Verpasse nicht die "Maschflugkörper", die am Ende des Clips aus dem Auspuff schießen!