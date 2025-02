Nach Spekulationen: Berufsfachschule für Pflege in Schwabach bleibt

Es sind Zeiten der Unsicherheit bei Diakoneo. Das Krankenhaus in Schwabach wird, nach allem, was abzusehen ist, zumindest in seiner bisherigen Form verschwinden. Aber – Die Berufsfachschule für Pflege soll bestehen bleiben.