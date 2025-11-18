In einem neuen, bundesweiten Nahverkehrs-Ranking schneidet Nürnberg schlecht ab. Verglichen wurden alle deutschen Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern und die Landeshauptstädte. Nürnberg landet auf Platz 37 von 42. Mit einem Preis von 3,90 Euro pro Einzelticket gehört Nürnberg neben München, Augsburg und Hamburg zu den teuersten Städten. Auch bei den Tageskarten langt Nürnberg zu: 10,30 Euro. In dieser Kategorie landet Nürnberg auf Platz 2, hinter Berlin. Am günstigen sind die Städte Münster, Potsdam und Schwerin.