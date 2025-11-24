Man nehme einen Ferrari F430, säge ihn auseinander und mach daraus ein neues Auto. Voilá! Fertig ist der New Stratos. Gebaut wird der Mega-Exot nur 25 Mal und wenn man ihn will, muss man den Ferrari F430 selbst mitbringen. Mit 540 PS marschiert er in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 und verspricht jede Menge Fahrspaß. Matthias Malmedie schaut hinter die Kulissen der Manifattura Automobili Torino, wo der New Stratos gefertigt wird und testet den Wagen auf Herz und Nieren. Außerdem checkt Matthias das große Vorbild, den historischen Lancia Stratos der in den 70ern drei Mal hintereinander die Rallye-WM gewann.