Die GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie und Niki Schelle wollen herausfinden was der Toyota GR Supra im direkten Vergleich gegen den Porsche 718 Cayman S draufhat. Toyota will den Supra-Mythos neu beleben und Niki Schelle, bekennender Nippon-Fan, will den Porsche in die Schranken weisen. Matthias hält im Platzhirsch von Porsche, der als Handling- und Performance-Wunder gilt, dagegen. Dabei geht es nicht nur um die Rundenzeiten, sondern auch um Alltagstauglichkeit. Kann das Frontmotor-Coupé aus Japan den Mittelmotor-Flitzer aus Zuffenhausen abhängen?