Der brandneue Porsche 911 Carrera S tritt gegen die versammelte Konkurrenz an. Die Gegner: BMW M850i und Corvette C7 Grand Sport Final Edition. Können die beiden Herausforderer den Platzhirsch schlagen? Cyndie Allemann, Niki Schelle und Matthias Malmedie finden es auf einem Roadtrip zum Lausitzring heraus und testen die Sportler bei verschiedenen Challenges. Welcher Sportwagen beschleunigt am schnellsten? Wer gewinnt auf der Rennstrecke? Und wie alltagstauglich sind die Sportwagen? Kurz: Wer ist der King im Ring?