Die GRIP-Moderatoren Matthias Malmedie und Niki Schelle auf der Suche nach dem Geheimnis der Geschwindigkeit. Warum bügeln die Renn-911er einen 911 GT3 im Serientrimm so lässig auf der Rennstrecke - und das bei gleicher Leistung? Der Porsche 911 GT3 R und der 911 RSR sind aktuell die schnellsten Rennautos auf Elfer-Basis. Sie fahren zum Beispiel die legendären 24h-Rennen am Nürburgring und in Le Mans. Beide leisten rund 500 PS. Der aktuelle Porsche 911 GT3 besitzt dieselbe Power, im Prinzip den gleichen Motor, ist aber auf der Rennstrecke deutlich langsamer. Auf dem Lausitzring finden Niki und Matthias heraus, warum das so ist.