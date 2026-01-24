Die GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie und Niki Schelle testen zwei absolute Performance-Granaten von Porsche aus den vergangenen Jahrzehnten. Zwei Autos, die zu ihrer Zeit die schnellsten, teuersten und innovativsten Fahrzeuge waren oder sind. Am Start sind der legendäre Porsche 959 und der unglaubliche 918 Spyder mit 887 PS. Welches Auto war seiner Zeit am meisten voraus? Die spektakuläre Rennstrecke am Bilster Berg liefert die Antwort.