Angeblich soll der neue Bentley Bentayga über 300 Sachen laufen. Schneller als jeder andere Geländewagen. Klar, dass GRIP-Moderator Matthias Malmedie das höchstpersönlich überprüft. Schafft er es auf dem "Highway der Tuner" in Dubai zusammen mit Tuner Mathia Belussi mit diesem Dickschiff 300 km/h schnell zu fahren? Und was macht eigentlich das Kamel auf der Wüstenstraße"? "GRIP - Das Motormagazin" am So. 23. Oktober 2016, um 16:35 Uhr.