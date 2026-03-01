Angeblich soll der neue Bentley Bentayga über 300 Sachen laufen. Schneller als jeder andere Geländewagen. Klar, dass GRIP-Moderator Matthias Malmedie das höchstpersönlich überprüft. Schafft er es auf dem "Highway der Tuner" in Dubai zusammen mit Tuner Mathia Belussi mit diesem Dickschiff 300 km/h schnell zu fahren? Und was macht eigentlich das Kamel auf der Wüstenstraße"? "GRIP - Das Motormagazin" am So. 23. Oktober 2016, um 16:35 Uhr.
Reise Preview: 300er-Check mit Kamel (Folge 361)
28.02.2026 - 23:34 Uhr