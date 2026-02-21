Mit dem schnellsten, krassesten und stärksten, das die Hersteller zu bieten haben, den Berg hoch! Diesmal ist es die Nockalmstraße, auf der sich der spektakuläre PS-Tross Richtung Gipfel battelt! Die GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie und Niki Schelle sowie der viermalige Ski-Olympiateilnehmer Reinhold Sampl nehmen sich den Jaguar F-Type SVR, den neuen Honda NSX, den Audi R8 V10 plus und den Porsche 911 Turbo S gehörig zur Brust. Auf den 35 Kilometern dieser atemberaubenden Mautstraße kommen den Extrem-Hobeln 52 Kehren und über 200 Kurven unter die Räder. Mit über 2.300 PS am Berg! Welcher ist der beste Gipfelstürmer?