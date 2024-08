Çıralı - Die Wohlfühloase in der Türkei

Çıralı ist ein kleines, malerisches Dorf an der türkischen Mittelmeerküste, etwa 80 Kilometer südwestlich von Antalya. Es liegt in der Provinz Antalya und ist Teil des Nationalparks Olympos unweit von Kemer. Der Strand und die Umgebung hier bieten eine hervorragende Kulisse für Yoga und Meditation. Am frühen Morgen herrscht die beste Stimmung für das richtige Ein- und Ausatmen, das Trinken von Licht und Farben und die totale Entspannung. Hier kann man tatsächlich komplett zur Ruhe kommen und jeden Lichtstrahl und jeden Luftzug bewusst geniessen, die Natur spüren und komplett erleben.