Die erste Station des Champions of the Future Academy Program 2025 fand an diesem Wochenende in Portimão (POR) statt und bot an beiden Tagen spannende Rennaction, bei der die hochtalentierten Fahrer auf der Strecke alles gaben. In drei Alterskategorien, waren enge Kämpfe auf der Rennstrecke zu beobachten. Hier gibt es den ersten Eindruck davon, wer einige der talentiertesten Nachwuchsrennfahrer sind. MINI 60: Niccoló Perico (ITA) setzt seine Dominanz an diesem Wochenende fort und fährt zu einem weiteren überzeugenden Sieg! Ein weiterer intensiver Kampf um das Podium in der letzten Runde des Mini 60: Zayne Burgess (USA) und Wynn Godchalk (USA) kollidieren während einer Kurve und beenden damit ihre Hoffnungen auf eine noch bessere Platzierung. Ein dramatisches Ende eines spektakulären Rennens, das Brageot Mattis (FRA) auf den zweiten und Wynn Godchalk (USA) auf den dritten Platz brachte.