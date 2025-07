Das Annafest 2025 in Forchheim, eines der bekanntesten Volksfeste in Franken, wird vom 25. Juli bis zum 4. August im idyllischen Kellerwald gefeiert. Zum Auftakt fand am Freitag (25. Juli) der traditionelle Bieranstich auf dem Schindlerkeller durch Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) statt.