Die GKA Kite-Surf Saison 2026 startet erneut am legendären Point Break von Sal auf Kap Verde und verspricht von Beginn an einen besonders spannenden Titelkampf. Insgesamt fünf Stopps rund um den Globus stehen im Kalender. Beim Auftakt treten 24 Athleten sowie ein erweitertes Teilnehmerinnenfeld mit 18 Athletinnen aus insgesamt 13 Nationen an. Bei den Frauen zählen die amtierende Weltmeisterin Capucine Delannoy (Frankreich), die im vergangenen Jahr erstmals in Ponta Preta gewinnen konnte, sowie die Brasilianerinnen Kesiane Rodrigues (Gesamtzweite 2025) und Serena Luz (Gesamtdritte 2025) zu den Favoritinnen. Delannoy, erst 19 Jahre alt, trainiert bereits seit Jahresbeginn auf Sal und peilt ihren vierten WM-Titel an. Rodrigues reist mit viel Selbstvertrauen an, nachdem sie das Saisonfinale 2025 in ihrer Heimat Taíba für sich entscheiden konnte. Bei den Männern wird der amtierende Weltmeister Pedro Matos nicht beim Saisonauftakt antreten. Damit eröffnet sich insbesondere für Airton Cozzolino (ITA) die Chance, stark in die neue Saison zu starten. Auch die Brasilianer Gabriel Benetton, ehemaliger Weltmeister, und Sebastian Riberio werden im Kampf um die Podestplätze ein gewichtiges Wort mitreden wollen. Nach 4 Tagen, haben die ersten 2 Runden stattgefunden. Am Samstag starten die Finals.