Springen, Laufen und Balancieren. Bewegung im Körper und Geist erleben. Das ist wieder ab dem 1. Mai möglich, wenn das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne an der Wöhrder Wiese eröffnet. Unter dem Motto “in Bewegung” thematisieren neue und alte Stationen, Führungen und Veranstaltungen Bewegung aus verschiedenen Perspektiven. Dabei kann es physikalisch und biologisch, aber auch kulturell und philosophisch werden. Die rund 100 Stationen stehen Groß und Klein bis zum 13. September 2026 zur Verfügung.