Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler aus Herzogenaurach schaut nach einem schwierigen Jahr vorsichtig nach vorne. 2025 ist der Umsatz leicht gesunken – auf 23,5 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit 22,5 bis 24,5 Milliarden Euro Umsatz. Im Tagesgeschäft lief es zuletzt besser, trotzdem steht am Ende ein Minus von 424 Millionen Euro. Grund dafür seien hohe Kosten durch die Übernahme und Eingliederung von Vitesco Technologies. Der Vorstand sieht vor allem im Bereich Elektromobilität Chancen. Dort konnte Schaeffler zuletzt deutlich wachsen. Gleichzeitig will das Unternehmen künftig weniger abhängig vom klassischen Autozuliefergeschäft sein und neue Bereiche wie Rüstung und Robotik ausbauen.