Alfred Bauhaus, genannt Fred, ist der wohl kultigste Schrottplatzhändler des Ruhrgebiets. Er ist immer auf der Suche nach Schnäppchen. Das Pott-Original hat einen Tipp bekommen. Ein alter Porsche 944 steht mit einem Motorschaden in einer Scheune. Freds Plan: Er will einen neuen Motor einpflanzen, den Wagen restaurieren und gewinnbringend auf dem Porsche-Treffen Dinslaken verkaufen. Geht sein Plan auf oder ist der 944er ein Fass ohne Boden?