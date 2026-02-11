Bei GRIP geht's um den neuen Land Rover Discovery. Ein Luxus-SUV mit jeder Menge Offroad-Features. Mit diesem Auto soll jeder im Gelände fahren können. Wirklich jeder? Um das herauszufinden treiben wir es auf die Spitze. GRIP hat via Facebook die schlechtesten Autofahrer Deutschlands gesucht und gefunden! Unter zahlreichen Bewerbungen stach eine ganz besonders heraus: Nadine aus München. Anfahren, einparken: alles schwierig. Nadine hat schon im normalen Straßenverkehr große Probleme. Wie wird sich erst im Gelände anstellen?