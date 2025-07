In der Autoverwertung von Markus Koch lagern auf 2.000 Quadratmetern bis zu 400 Autos, die auf ihre Zerlegung warten. Ankaufen, ausschlachten, die Teile verkaufen - das ist das Kernbusiness. Neu mit dabei: Tochter Kristin. Sie hat ihren Job als Krankenschwester an den Nagel gehängt und soll jetzt den „Schrotthof“ übernehmen. Das Geschäft ist aber gar nicht so leicht zu erlernen, es braucht Übersicht und Durchsetzungsvermögen. Nun soll Kristin einen Großauftrag der örtlichen Feuerwehr meistern: Acht Schrottautos wurden für Rettungsübungen bestellt.