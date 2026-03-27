Durch Kontakte hat Schrotthändler Fred Bauhaus von einem guten Geschäft mitbe-kommen: Ein heiß begehrter Jeep CJ7 von 1982 steht zum Verkauf. 5.000 Euro soll der Kult-Offroader kosten. Ein echtes Schnäppchen. Ein gutes Modell kann schnell mal bis zu 23.000 Euro wert sein. Der Haken an der Sache: Der Scheunenfund ist in einem bemitleidenswerten Zustand. Aber Fred will das Auto kaufen, fehlende Teile besorgen und es wieder fahrbereit machen. Und dann: Gewinnbringend ver-kaufen. Allerdings steht da noch viel Arbeit vor den Schrotties. Schafft es Fred mit seinem Team den Jeep so auf Vordermann zu bringen, dass für ihn noch genügend Kohle übrigbleibt?
Reise Schrottplatzkönig Fred Bauhaus mit einem neuen Scheunenfund (Folge 485)
26.03.2026 - 23:34 Uhr