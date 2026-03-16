Das Absa Cape Epic eröffnet die 22. Ausgabe des ungezähmten afrikanischen Mountainbike-Rennens. Das achttägige Rennen wird oft als die „Tour de France des Mountainbikens“ bezeichnet und gilt als das prestigeträchtigste Mountainbike-Etappenrennen der Welt. In diesem Jahr nahmen 725 Zweierteams aus 58 Nationen teil , darunter Welt-, Europa- und nationale Meister ebenso wie ambitionierte Amateure, die sich mit den Besten der Szene messen wollten.