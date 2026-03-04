Kaum jemand kann so genussvoll über Frauen im Straßenverkehr schimpfen wie Matthias Malmedie. Das könnte sich jetzt rächen, denn der Auto-Chauvi wird von einer wilden und vor allem schnellen Frauen-Meute herausgefordert. Eine Rennfahrerin, eine Lehrerin und ein Model behaupten: "Wir können besser fahren als die Männer." Check hier die Preview aus, in der Matthias und seine Gegnerin Trainingsrunden für ein extremes Offroad-Rennen mit dem Quad drehen. Mann oder Frau: Wer hat den schwereren Bleifuß?