Der Stuiben Trailrun 2026 im Ötztal (AUT) hat eindrucksvoll gezeigt, warum sich das Event längst einen internationalen Namen in der Trailrunning-Szene gemacht hat: Über 1.000 AthletInnen aus 26 Nationen verwandelten Umhausen trotz herausfordernder Wetterbedingungen in einen Hotspot des Bergsports. Beim Stuiben Trailrun bildet der mit 159 Meter größte Wasserfall Tirols das Herzstück der unterschiedlichen Disziplinen, müssen doch – unabhängig von der gewählten Distanz – jeweils exakt 728 aufwendig konstruierte Natur- und Stahlstufen erklommen werden. Besonders spektakulär präsentierte sich die Königsdistanz über 42 Kilometer (abgeänderte Strecke auf 36km) und 1.900 Höhenmeter. Bei den Herren setzte sich der Deutsche Sven Koch in starken 03:20:02 Stunden durch, bei den Damen triumphierte erneut die Längenfelderin Edith Zell (AUT) in 04:18:31 Stunden.