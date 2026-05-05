Laut Statistischem Landesamt sind im Jahr 2024 über 220 Millionen Menschen in Mittelfranken mit der S-Bahn oder Regionalzügen gefahren. Dabei haben die Passagiere allein bei der S-Bahn Nürnberg 514 Millionen sogenannte Personenkilometer zurückgelegt. Das ist ein Rekord. In ländlichen Regionen sieht das seit der Bahnreform 1994 leider oft anders aus. Deshalb setzen sich rund um den Hesselberg immer mehr Menschen für die Reaktivierung alter Strecken in ihrer Region ein.