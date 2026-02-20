Was können kompakte Lifestyle-SUVs in richtig hartem Gelände? GRIP macht den Hardcore-Test. Wir schicken zwei Midsize-Suffs dorthin, wo man nicht mal Schweine durchjagen würde! Wühlen sie sich tatsächlich durch fiesen Schlamm und Geröll, oder bleiben sie gnadenlos stecken? Die Hardcore-Challenge zwischen einem Mercedes GLC Coupé und einem Mazda CX-5. Wie finden sich die GRIP-Testfahrer Helge Thomsen und Cyndie Allemann offroad zurecht? Und vor allem: Sind die SUVs echte Alleskönner oder nur Gelände-Blender?