Die Lage in der Pflege wird immer prekärer. Nach Schätzungen des Bayerischen Gesundheitsministeriums braucht der Freistaat bis zum Jahr 2050 mehr als 50.000 zusätzliche Pflegekräfte. Aktuell arbeiten in Bayern etwa 90.000 Menschen in Pflegeberufen. Laut Ministerium habe die Staatsregierung im Jahr 2025 über 1.500 neue Stellen geschaffen. Reichen wird das aufgrund der alternden Gesellschaft wohl nicht, so die Vereinigung der Pflegenden Bayern. Auf diesen und weitere Missstände wollen Sozialverbände der Region am Tag der Pflege am 12. Mai mit einer Aktion in Nürnberg aufmerksam machen.