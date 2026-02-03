Ein Event der Superlative! Die Techno Classica in Essen ist die weltweit besucherstärkste Messe für historische Fahrzeuge mit mehr als 2.500 Klassikern, Sammler- und Liebhaberfahrzeugen, Youngtimern - und natürlich Ersatzteilen. Auf 1.250 Ständen kaufen und verkaufen Autoliebhaber aus 30 Nationen ihre Schätze: den gebrauchten Scheinwerfer für 50 Euro bis hin zum Oldtimer für zwei bis drei Millionen. GRIP begleitet Käufer und Verkäufer zwei Tage lang und fiebert mit, ob ihnen der große Coup gelingt.