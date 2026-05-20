The Gralloch 2026 ging nach einem dreitägigen Gravel-Festival im schottischen Gatehouse of Fleet erfolgreich zu Ende. Mehr als 3.000 Fahrerinnen und Fahrer aus 47 Nationen nahmen an den verschiedenen Rennen und Festivalformaten teil. Zu den sportlichen Höhepunkten gehörten der zweite Sieg von Geerike Schreurs, der Erfolg von Lukas Pöstlberger im UCI Gravel World Series Rennen sowie die ersten Bestzeiten von Damien Clayton und Zoe McIntosh beim neuen Gralloch Ultra. Ergänzt wurde das Event durch Familienangebote, Community-Aktivitäten, Live-Musik und ein umfangreiches Festivalprogramm im Galloway Forest Park.