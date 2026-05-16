The Gralloch 2026 wurde heute offiziell eröffnet, als mehr als 3.000 Fahrerinnen und Fahrer aus 47 Nationen in Gatehouse of Fleet zum ersten Tag von Schottlands Gravel-Festival sowie zum britischen Lauf der UCI Gravel World Series eintrafen. Im Event Village im Garries Park wurden die registrierten Teilnehmer zur Akkreditierung empfangen. Gleichzeitig startete das offizielle Freitagsprogramm mit Shakeout Rides, Panel Talks und Streckenbesichtigungen im Galloway Forest Park – als Vorbereitung auf das Gravelking UCI Gravel World Series Rennen am Samstag sowie die Premiere des Genesis Gralloch Ultra.