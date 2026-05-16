Ein Italiener für alle Fälle? M steht für „modificata“, zu Deutsch: überarbeitet. Der neue Ferrari Portofino M ist mit 620 PS stärker als sein Vorgänger, hat ein brand-neues 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe aus dem Hypersportler Ferrari SF90 - und zum ersten Mal einen Race-Modus. Außerdem wurden Sound und Design nachgeschärft. Doch laut Hersteller ist der Ferrari nicht nur sportlich, sondern auch noch luxuriös und sogar alltagstauglich. Luxusauto-Experte Hamid Mossadegh testet den neuen Portofino M exklusiv im deutschen TV! Er findet heraus, ob das neue, fast 200.000 teure Cabrio wirklich eine Allzweckwaffe auf vier Rädern ist - so wie es der Hersteller verspricht. "GRIP - Das Motormagazin": Sonntag, 23. Mai 2021, um 18:15 Uhr bei RTLZWEI.