Am 21. September fand der MIT 100 Mauritius International Triathlon 2024 auf der wunderschönen tropischen indischen Insel Mauritius statt. Solowettkämpfe über drei verschiedene Distanzen (100 km PTO Ultra, Standard oder Sprint) sowie Schwimm-Lauf-Familienaktivitäten in der Wochenmitte und die Möglichkeit der Zusammenarbeit im Teamformat machten dieses Erlebnis für alle zugänglich. In der Nähe des internationalen Flughafens im Südosten der Insel schwammen die Teilnehmer im unglaublich geschützten Meerespark von Blue Bay. Das beste Freiwasserschwimmen auf der Insel, voller tropischer Fische und mit ausgezeichneter Sicht. Das Wasser im Meeresschutzgebiet Blue Bay war flach, was die zauberhaften Korallenriffe zu einer Herausforderung für die Organisatoren und die Schwimmer gleichermaßen machte. Schwimmer, die wieder am Strand ankamen erzählten, dass sie Schildkröten und viele Fische unter Wasser gesehen hatten. Die guten und ruhigen Straßen führten durch eine typisch mauritische Landschaft mit Blick auf Berge und Meer. Eine hügelige Radstrecke, auf der man sich anstrengen oder die Landschaft genießen konnte. Die Laufstrecke bot eine Mischung aus Zuckerrohrpfaden, Teerstraßen und palmengesäumten weißen Sandstränden bis zum unglaublichen Zielort. Die beiden Waldabschnitte spendeten den dringend benötigten Schatten, und die Straße bot eine leichtfüßige Erholung von den schweren Sandabschnitten und felsigen Pfaden des landschaftlich reizvollen Laufs, den die MTB-Legende Julien Absalon (zweifacher Olympiasieger), der seinen ersten Triathlon bestritt, im Nachhinein als seinen Lieblingsteil des Rennens bezeichnete.