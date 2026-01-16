Er ist der neue Über-GTI. Leider nur für die Rennstrecke. Mit dem TCR will VW die Rundstrecken rocken. GRIP-Testfahrerin Cyndie Allemann darf den 350 PS starken Leichtbau-GTI von der Kette lassen. Und zwar auf dem anspruchsvollen Kurs von Vallelunga. Im direkten Vergleich mit dem serienmäßigen GTI Performance mit 245 PS muss der TCR beweisen, wie sehr sich die fast 70.000 Euro Aufpreis und die reinrassige Renntechnik in der Rundenzeit niederschlagen.