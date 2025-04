Vom 03. – 06. April treffen sich die die Alpinen Skirennfahrer zum Saisonabschluss, genauer gesagt zu den Internationalen Deutschen Ski-Alpin-Meisterschaften 2025 in der Axamer Lizum (AUT). Am zweiten Tag stand die Speed-Disziplin Super-G auf dem Programm, bei der es bei den Frauen und Männern jeweils zu einer Überraschung kam. Nachdem Kira Weidle-Winkelmann am ersten Tag das Abfahrtsrennen souverän gewinnen konnte, geht sie beim Super-G wieder als Favoritin auf den Sieg an den Start. Am Ende bleibt der Starnbergerin aber nur Platz zwei und das Nachsehen gegen die Lena Dürr. Die Technikspezialistin, die sich eigentlich im Slalom am wohlsten fühlt, holt sich überraschend den Titel mit einem Vorsprung von 25 Hundertstelsekunden. Dürr war nach einer durchwachsenen Saison mit insgesamt vier Podiumsplätzen beim Slalom in Sun Valley der zweite Platz gelungen. Die 33-Jährige nahm insgesamt an acht Weltmeisterschaften teil und 2022 feierte sie in Peking ihren bisher größten sportlichen Erfolg: Silber im Mannschaftsrennen bei Olympia. Auf Platz drei fuhr Fabiana Dorigo mit einem Rückstand von 1,06 Sekunden. Somit bleibt das Podium bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften an diesem Tag in deutscher Hand. Bei den Männern holt sich der Südtiroler Florian Schieder (ITA) den ersten Platz mit 0,06 Sekunden Vorsprung. Den Titel des deutschen Meisters gewinnt der 18-jährige Benno Brandis. Er hatte Anfang März in Tarvisio den Junioren-Weltmeistertitel im Super-G gewonnen. Dritter im Rennen und Zweiter bei der Deutschen Meisterschaft wurde der 20-jährige Lukas Krauß. Für den Routinier Romed Baumann reicht es, wie am Vortag, nicht für den Titel und er landet am Ende auf Platz drei.