Nur 44 PS, kein Lenkrad und gerade mal 45 km/h schnell. Gähn? Denkste! Der russische Sherp ATV gilt als die ultimative Gelände-Keule. Sümpfe, Eis, Mauern, Felsen, Wasser. Was sich dem Sherp ATV auch in den Weg stell.: In den meisten Fällen walzt er einfach drüber. GRIP-Testfahrer Helge Thomsen testet den Offroad-Truck in Russland. Beim Blick ins Innere kann man sich nur wundern: Ketten und Zahnräder statt Differential und Antriebswellen. Kann Helge mit dem skurrilen russischen Offroader Sümpfe, Morast, Wald und alte Fabriken besiegen, und als Highlight sogar übers Wasser fahren?
Reise Ultimative Gelände-Keule: Sherp ATV (Folge 436)
06.01.2026 - 23:34 Uhr