Am Montag, den 13. Januar 2025, wird der erste Vollmond des Jahres, auch bekannt als Wolfsmond, den Nachthimmel in ein magisches Licht tauchen. Doch woher stammt dieser mystische Name? In diesem Video erfährst du alles über die Bedeutung und die faszinierenden Geschichten, die sich hinter dem Wolfsmond verbergen.