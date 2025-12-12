Während Det einen Kleinwagen für Zuschauerin Laura sucht, gehen Matthias und Martin die ultimative Challenge an: Sportwagen gegen Familienkutsche. Wer erreicht zuerst das Ziel? Auch stellt sich die Frage, ob sich der Diesel noch verkaufen lässt, oder man mittlerweile mit hohen Einbußen rechnen muss? Außerdem sind wir zu Gast in Südafrika zur Driftchallenge in Johannesburg. Zuguterletzt hat unser GRIP-Moderator Jan Seyffarth den neuen Porsche 911 im Gepäck. Kann er dem Vorgänger das Wasser reichen? "GRIP - Das Motormagazin": Sonntag, 10. März 2019, um 18:15 Uhr.